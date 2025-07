Campanha tà qu’es conductors non aparquen enes guàs

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Bossòst a metut en foncionament ua campanha de sensibilizacion tà fomentar un parcatge responsable enes sòns carrèrs enquia finalizar era Setmana Santa. En non auer Guàrdia Urbana damb facultat sancionadora, era iniciativa s’amie a tèrme en collaboracion damb es Mòssos d’Esquadra e a coma prètzhèt principau eth de garantir eth respècte as guàs, gessudes de viuendes, accèsi a negòcis e entrades tà veïculs d’emergéncia. Cerque atau evitar situacions que poguen obstaculizar servicis essenciaus, coma era arribada d’ambulàncies o era actuacion de pompièrs, ath delà d’assegurar eth corrècte foncionament des comèrci locaus. Segontes eth consistòri, non se tracte sonque de previer sancions, mès de conscienciar as ciutadans sus coma es sues decisions pòden impactar ena vida comunitària e ena seguretat deth municipi.

Parallèlaments, er Ajuntament de Bossòst a installat barraments de husta ath torn des ièrles contienedores deth municipi, tà milhorar era neteja der entorn.