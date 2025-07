FGC obre la porta a col·laborar amb Lladorre per evitar que l'estació de Tavascan tanqui

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

L’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va manifestar ahir la seua disposició a col·laborar en la recerca de solucions per assegurar el futur de l’estació de Tavascan. Ho va fer després que el propietari del complex, l’ajuntament de Lladorre, anunciés el tancament indefinit de les pistes d’esquí alpí al no poder sufragar l’alt cost de mantenir-les en servei ( com va avançar SEGRE ahir ).

El president d’FGC, Carles Ruiz, ha contactat ja amb l’alcalde, Salvador Tomàs, per concertar una reunió en els propers dies i abordar el futur de l’estació. Aquest passa per costoses inversions en el remuntador principal, un telecadira de gairebé 30 anys, i a la màquina trepitjaneu. “Abans de fer qualsevol pas, la decisió és parlar amb l’alcalde i conèixer de primera mà quina és la situació”, van declarar fonts de l’empresa pública.

FGC i la Generalitat es van mostrar “determinats a buscar solucions i veure com podem ajudar Tavascan i Lladorre” i van recalcar el seu suport tant a aquesta “com a la resta d’estacions d’esquí”. Aquesta declaració d’intencions obre una porta a l’esperança per a l’economia local de la zona. Es veu directament afectada pel tancament de l’estació, que genera una vintena de llocs de treball directes.

FGC ja col·labora amb Tavascan en matèria de promoció i amb els forfets de temporada del Pallars a través d’acords comercials.

En la mateixa línia, el departament de Territori ha finançat gran part del nou sistema d’innivació que va estrenar Tavascan aquesta temporada.