La Fira de la Mel de Riner prepara la seua edició més solidària

Publicat per NURIA GARCÍA MACIAS Creat: Actualitzat:

La Fira de la Mel de Riner celebrarà el 6 d’abril la seua edició més solidària, amb una caragolada i una campanya de donació de sang. La caragolada està organitzada per la Fecoll, el president de la qual, Ferran Perdrix, va afirmar que ajudarà a donar a conèixer el producte de proximitat i que la recaptació anirà destinada a l’associació de joves de Riner, que recuperaran la festa de l’Adesiara a Freixenet.

En el certamen hi haurà més de 40 parades amb mel i altres productes, activitats infantils i una campanya de donació de sang de les 10.00 a les 14.00 hores. La novetat d’aquest any serà la coca d’ametlles i mel, elaborada pel Forn de Pa Guerres de Llobera. Els visitants podran disfrutar de l’esmorzar de fira, amb ous ferrats amb cansalada viada i mel. En la presentació de la fira, el diputat provincial Fermí Masot va destacar la importància d’aquesta iniciativa que ajuda a la preservació i cura de l’apicultura. En aquesta edició han col·laborat amb el projecte Redicat per a la cura de les abelles.