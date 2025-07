Perspectiva de gènere als centres per a gent gran de la Noguera

Casa nostra, un lloc per a tothom: Inclusió LGTBI+ en la vellesa compartida. Aquest és el lema de la campanya que ha iniciat l’àrea d’Igualtat i Feminismes del consell de la Noguera per incorporar la prespectiva de gènere a les residències per a la tercera edat. Inclou serveis i recursos per als usuaris, famílies, treballadors i els equips directius d’aquests centres.

La consellera comarcal de l’àrea d’Igualtat i Feminismes de la Noguera, Maricel Segú, va explicar que el programa ofereix una atenció integral en tots els àmbits de la vida de les persones. Busca donar resposta a situacions de discriminació i també a qualsevol necessitat de suport o informació en relació amb la diversitat sexual i de gènere. Per això compta amb un tècnic especialitzat.

Ja són sis les residències per a gent gran de la comarca que participen en aquest projecte. Una vegada finalitzades les diferents accions del projecte aconseguiran la insígnia LGTBI+ Friendly, que els acredita com un espai segur i de respecte envers la diversitat d’identitat, de gènere i sexoafectiva. Així, aquesta setmana es va presentar el projecte a la residència d’Àger.

El projecte contempla cinc accions que es desenvoluparan a cada centre: una guia pràctica, formació en matèria de gènere per als equips professionals i directius, activitats de benestar emocional i físic dels residents, un cinefòrum i una activitat artística. En aquesta última es pintarà un element de la residència amb els colors de la bandera LGTBI+. Segú va indicar que està previst que tots els centres per a la tercera edat de la comarca se sumin a aquesta iniciativa.