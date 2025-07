Rocòdrom indoor a Camarasa per convertir-se en un centre de referència d’escalada

Camarasa està ultimant la instal·lació d’un rocòdrom indoor a la Sala Casal per donar resposta a la demanda entre els escaladors de la zona de comptar amb un espai d’aquestes característiques per entrenar-se i practicar. L’alcaldessa, Elisabet Lizaso, va explicar que el ple va aprovar l’ordenança d’ús del nou equipament i també de la futura pista de pàdel, que ja està en la fase final de construcció.

A més, va afegir que el consistori ha firmat un conveni amb l’Associació d’Escalada AEM Camarasa per impulsar la gestió del rocòdrom i fomentar aquesta pràctica, a més de convertir-se en un centre de referència a Lleida, al tractar-se d’un esport amb una forta vinculació amb el municipi. Segons Lizaso, encara queden pendents detalls de seguretat i material de seguretat complementari per donar per finalitzada la instal·lació. En la mateixa línia, el consistori està ultimant la pista de pàdel a la mateixa zona de la Sala Casal amb la respectiva ordenança que en regularà l’ús.

El ple també va donar llum verda a la normativa per unificar criteris i millorar l’estètica dels horts més pròxims a zones urbanitzades, per preservar la imatge de l’entrada al poble. “Hauran de tenir tanques uniformes i adequades per a la zona”, va dir.