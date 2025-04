Crema un tractor a Almacelles i una persona inhala fum a Bellvís

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir de matinada un incendi que va cremar un tractor i dos paques de palla al costat d’una granja a Almacelles. L’avís es va rebre a les 4.59 hores i es van activar tres dotacions. Cap persona hi va resultar afectada. D’altra banda, ahir al matí hi va haver un incendi en un habitatge de Bellvís i una persona va ser atesa pels serveis sanitaris per inhalació de fum. Es van activar cinc dotacions.