La CHE confirma que el canó antigranís no disposa de permisos

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha confirmat que el canó antigranís d’ones d’acetilè que fa tres anys que funciona a la partida Vincamet de Fraga no disposa de permisos per operar.

“No s’ha trobat cap autorització vigent atorgada per aquesta Confederació per a la utilització de sistemes antigranís a la partida de Vincamet de la localitat de Fraga, a nom de persona física o de cap persona jurídica”, assenyala un ofici emès pel comissari d’aigües adjunt, Javier San Román.

El document afegeix que “tampoc no s’han trobat sol·licituds relatives a la modificació de la fase atmosfèrica del cicle hidrològic que tinguin per finalitat evitar precipitacions en forma de calamarsa o pedra” en aquesta àrea de la capital del Baix Cinca.

L’escrit de San Román aboca a l’arxivament l’expedient de regularització del canó que des de mitjans de l’any passat tramita la regidoria d’Urbanisme de Fraga, ja que deixa clar que l’organisme de conca és el “competent per a l’autorització de la modificació de la fase atmosfèrica del cicle hidrològic (que) tingui per finalitat evitar precipitacions en forma de granís o pedra”, tal com estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic. La petició de legalització va ser formulada per l’empresa propietària, Sarraseca.

Sí que “correspon als municipis” la competència per emetre ordenances sobre contaminació acústica als seus termes i la possibilitat d’inspeccionar i sotmetre a control “les activitats susceptibles de causar contaminació acústica”, encara que en aquest cas es tractaria d’una cosa secundària ja que la instal·lació no té autoritzacions per operar.

El canó genera ones sonores mitjançant la crema d’acetilè i oxigen i les emet a altures de fins a deu quilòmetres.

L’afer es troba sota l’escrutini de la Fiscalia d’Osca

La Fiscalia de l’Audiència d’Osca té des de fa diverses setmanes sobre la taula una denúncia que ressenya l’existència del canó, el qual “no disposa d’autorització administrativa ni d’informes tècnics i tampoc no existeix actuació de les administracions malgrat les nombroses accions portades a terme pels particulars afectats i la Guàrdia Civil de Fraga”. La instal·lació data del 2022, indica la denúncia, que adverteix el ministeri públic de la presumpta comissió d’un delicte ambiental amb el funcionament del canó antigranís. La denúncia en demana la “retirada immediata”.