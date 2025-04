La modernització de Pinyana testa la solvència del regadiu: 13.000 €/ha

Provisió de material a Benavent de Segrià per a les obres de modernització del canal de Pinyana. - MAGDALENA ALTISENT

Lleida

“s’obliga a fer una reforma del sistema de reg amb un cost excessiu que obligarà alguns propietaris a vendre la terra”, afirma Fernando Pifarré, un dels regants del Canal de Pinyana que considera que els costos d’aquest procés resultaran inassumibles per a una part dels agricultors, bàsicament els de més edat i els de menor arrelament, i que això afectarà l’estructura del sistema amb un acaparament de sòk, en uns casos per canvi de propietat i en altres per arrendament.

El projecte, que entre demà i el 9 d’abril cobrirà una altra etapa amb la signatura de les actes d’ocupació de poc més de 300 finques de Benavent de Segrià, Corbins, Lleida i Torre-serona, un tràmit ja cobert a Alguaire i la Portella, consisteix a transformar l’ancestral sistema de conducció de l’aigua, hereu del regulat per Ramon Berenguer IV a la pell de xai del 1147, en una xarxa de canonades a pressió amb hidrants a cada parcel·la que permeti aparcar la xarxa de séquies i braçals.

El cost del projecte és de 34,4 milions d’euros que, a efectes pràctics, suposa a cada regant sengles pagaments de 480 euros per hectàrea els primers cinc anys per, després d’una carència d’un quart de segle, desemborsar 462 cada un dels 25 anys següents: el deute és de 12.925, amb 1.400 liquidats a l’arrencada i 11.525 de pendents.

“Estem lligats de peus i mans, perquè no podem sortir de les comunitats”, i “les finques quedaran hipotecades durant 55 anys” anota Pifarré, que crida l’atenció sobre el fet que el deute seguirà assignat a la finca fins la liquidació mig segle després.

El president de la comunitat de regants, Ramon Piqué, defensa sense cap dubte el projecte: “13.000 euros seran molt pocs diners d’aquí a 25 anys. I el que passarà és que si no es modernitzen, aquestes finques perdran el valor, perquè ningú no voldrà terres sense modernitzar. Aquest valor que se’ls atribueix com a cost es veurà doblat”.

“Creiem que és el camí adequat –afegeix–. Aquell que no tingui l’explotació modernitzada, ja pot anar recollint els estris. A més, amb la reducció de les dotacions del 20% veurem com rega qui vulgui continuar fent-ho a manta”.

El projecte de modernització inclou a la pràctica altres costos com l’equipament de les parcel·les amb sistemes de reg localitzat, la factura del qual oscil·la entre els 3.000 i els 7.000 €/ha. L’opció de no connectar els hidrants i continuar regant a manta obliga els regants que facin aquesta elecció a encarregar-se del manteniment dels braçals de les séquies.