Mor el xòfer d’una furgoneta en una col·lisió a l’A-2 a Lleida

Un veí de Lleida de 35 anys, J.C.P., va morir ahir al matí en un accident de trànsit a l’A-2 al seu pas per la capital del Segrià. El sinistre es va produir a les 7.03 hores al quilòmetre 467,9 de l’autovia a l’altura d’Alcoletge i de la carretera C-13 quan, per causes que s’investiguen, una furgoneta d’Ilnet –la concessionària de la recollida d’escombraries i neteja a Lleida– va col·lidir contra un turisme i va bolcar. A conseqüència del xoc va morir el conductor de la furgoneta, J.C.P., mentre que els tres ocupants del cotxe van resultar ferits de diversa consideració, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Els ferits van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova.

Fins al lloc del sinistre van acudir cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, l’accident va obligar a tallar un carril de l’autovia en direcció a Saragossa i durant dos hores l’accés cap a l’autovia des de la C-13.

Amb aquesta víctima mortal ja són cinc les persones que han perdut la vida en sinistres a les carreteres de la demarcació en el que va d’any. És la mateixa xifra de víctimes que en el mateix període de l’any passat. Els tres primers sinistres mortals del 2025 es van registrar al febrer, els dies 12, 13 i 16 a Corbins, Gimenells i Monferrer i Castellbò, respectivament. El quart es va produir el divendres 21 de març a Lleida quan un estudiant de la UdL de 19 anys va morir al ser atropellat per un camió en l’N-240 a Lleida. Es dona la circumstància que les cinc víctimes tenien menys de 36 anys i tres no superaven els 25 anys. A nivell de Catalunya, un total de 41 persones han perdut la vida a la xarxa interurbana des que va començar l’any, segons Trànsit.

D’altra banda, una dona va resultar ferida de diversa consideració ahir en un atropellament al passeig de l’Estació de Balaguer. L’accident es va produir a les 11.55 hores i va ser evacuada a l’Arnau de Vilanova. D’altra banda, ahir a la tarda hi va haver tres motoristes ferits en caigudes a l’avinguda Pinyana de Lleida, un camí de Torres de Segre i una carretera de Pinós, segons van informar els Bombers.