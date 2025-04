Una població de la Franja demana els veïns que no hi siguin durant les festes que avisin l’ajuntament

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Torrent de Cinca demanarà als veïns que informin amb anticipació quan “no hi hagin de ser per festes” per “no emetre els rebuts” de gir bancari de la taxa fiscal que ha establert després de la polèmica generada pel cobrament d’una derrama per a aquesta finalitat el gener passat.

L’ordenança que la regula, que es troba en fase d’informació pública, indica que “la sostenibilitat de les festes” suposa “un element important per als veïns”, cosa que fa “necessari comptar amb una taxa voluntària per participació” en les celebracions “a tall del que antigament es coneixia com aportacions a la Comissió de Festes”.

La normativa contempla l’exempció dels veïns de menys de 10 i de més de 70 anys, aplica una quota de quinze als de 10 a 15 i els de 66 a 70 i n’estableix una altra de vint per als de 15 a 66 anys.

L’ordenança inclou l’elaboració anual d’“un cens dels veïns potencialment afectats per la taxa que estarà a disposició pública” al consistori i contempla també “la possibilitat que aquells que voluntàriament vulguin aportar, d’altres municipis, per la seua participació”, paguin.