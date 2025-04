Caminades per conèixer Mollerussa de forma saludable

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

El CAP de Mollerussa i el Servei de Rehabilitació Comunitària van estrenar ahir una nova iniciativa destinada a promoure la salut i el benestar dels veïns. Es tracta del cicle d’activitats Camina, fes salut i coneix Mollerussa, una sèrie de caminades setmanals acompanyades de xarrades i tallers sobre salut física i mental, que es faran els dimarts dels mesos d’abril i maig.El programa, obert a tota la població, inclou una caminada de més d’una hora per diferents zones de la ciutat i espais naturals, per a així també conèixer millor la capital del Pla d’Urgell.

Després de l’activitat física, els participants podran assistir a una xarrada o taller impartit per professionals de la salut, inclosos metges, infermeres, psicòlegs i altres experts de la comunitat local.La psicòloga del Servei de Rehabilitació Comunitària Marina López va explicar que la iniciativa té com a objectiu no només promoure l’activitat física, sinó també fomentar la creació de vincles socials i comunitaris. “Els beneficis de caminar són múltiples, tant per a la salut física com per a la mental. A més de millorar la condició física i reduir el risc de malalties com la hipertensió o l’obesitat, caminar és una excel·lent manera de reduir l’ansietat i millorar el benestar emocional”, va destacar.

El cicle d’activitats és gratuït i està obert a persones de totes les edats. No es limita només a residents de Mollerussa, sinó que convida tots els que hi vulguin participar i millorar la seua salut a unir-se a aquestes activitats saludables. Les xarrades i tallers versaran sobre primers auxilis i alimentació saludable.