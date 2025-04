Lo Merlet celebra 30 anys d’escoltisme

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

❘ el palau d’anglesola ❘ L’Agrupament Escolta i Guia Lo Merlet del Palau d’Anglesola està d’aniversari. Ja són trenta els anys que l’entitat porta organitzant activitats per a nens i joves d’aquest municipi i, per commemorar aquesta efemèride, unes 130 persones, entre membres actuals, antics i simpatitzants, es van reunir a Montserrat el cap de setmana passat. Un grup va optar per reunir-s’hi ja dissabte a la nit, per a així viure l’experiència a la muntanya des d’una perspectiva diferent, sense la pressió dels turistes. Van compartir sopar, jocs familiars i música. Diumenge al matí, la resta es van unir al grup per viure una jornada plena d’activitats en què la solidaritat, el treball en equip i la naturalesa van tenir el seu destacat protagonisme.

Després de visitar la plaça que dona pas a la basílica, es van endinsar en les diferents rutes del massís: els més atrevits van arribar fins a Sant Jeroni, d’altres van recórrer el camí dels Degotalls, mentre que un altre grup va optar per la ruta de les ermites de Santa Anna i Sant Joan.Al migdia, tots es van reunir a Sant Miquel per compartir el dinar. Després de l’àpat, van baixar a la basílica per veure el videomàping dels mil anys del monestir. Després, van anar a veure la Mare de Déu de Montserrat i, finalment, es van reunir amb el monjo Anselm, que els va explicar la història del santuari i de la vida de la comunitat monàstica.La jornada de celebració dels trenta anys de Lo Merlet del Palau d’Anglesola va culminar a la plaça del centre de Montserrat, amb la reunió de tots els participants.

Va ser un cap de setmana de retrobaments i records d’innombrables anècdotes que van viure amb intensitat tant els més grans com els petits.