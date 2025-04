El ple de l'ajuntament de Mollerussa votarà dijous el pressupost del 2025

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa ja té data per a la celebració del ple dels pressupostos del 2025: serà demà dijous, 3 d’abril. El consistori va retirar in extremis aquest punt d’un ple extraordinari que es va celebrar dilluns 17 de març al faltar un informe d’intervenció. L’alcalde, Marc Solsona, va assegurar ahir que ja compten amb tots els documents necessaris, per la qual cosa ja es pot celebrar el ple. Tindrà caràcter ordinari i inclourà altres punts com la renovació del Reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància. Un altre dels punts serà un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de 13.709,48 euros.

Els pressupostos del 2025 ascendeixen a 20,5 milions d’euros, la xifra més elevada de la història del municipi. Suposa un increment del 8,5% respecte a l’exercici anterior i preveu destinar un 21% (4,3 milions d’euros) a inversions, amb especial atenció a la millora de l’espai públic i els serveis municipals. Solsona va destacar que, després d’aprovar els pressupostos, donaran prioritat a dos grans accions que “han de canviar la fisonomia de la ciutat”. La primera és la renovació de l’asfalt i la senyalització i l’eliminació de 132 barreres arquitectòniques, unes actuacions que tenen assignada una partida de 2 milions d’euros. La segona destacada és la renovació total de les 3.000 lluminàries de la ciutat, amb una inversió prevista de 356.000 euros.

Altres obres reivindicades són la construcció d’un refugi d’animals al parc de la Serra (226.438 euros), habilitar les noves oficines d’Acció Social a les dependències que el consistori va comprar a La Caixa (361.771 euros) o la construcció de la tanca compromesa amb l’escola Ignasi Peraire (114.000 euros), unes inversions totes elles vinculades a subvencions de diferents administracions.

El pressupost també contempla una partida de 107.000 euros destinada a construir 88 nous nínxols al cementiri. La falta d’aquests, així com l’estat de deixadesa en aquest equipament han estat motiu de queixes recurrents. En aquest sentit, veïns van denunciar ahir la falta de manteniment de l’equipament, amb camins on creix la brossa, així com també que no hi ha servei d’aigua a les fonts.