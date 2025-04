Quatre multes al dia per actes contra el medi natural

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals van imposar l’any passat un total de 1.440 denúncies, quatre al dia, per incomplir les lleis de protecció del medi natural a les comarques lleidatanes. Representen el 28% del total de sancions imposades a Catalunya, que van ser 5.142. Per àrees regionals, l’Alt Pirineu va ser la tercera amb més denúncies a Catalunya, amb 794, mentre que a la de Lleida n’hi va haver 646. Segons va informar ahir el cos, les més comunes van ser per contravenir les lleis relacionades amb la fauna, seguides de les infraccions al medi natural, prevenció d’incendis i àmbit forestal.

Pel que fa a l’activitat desenvolupada el 2024, els Agents Rurals van protagonitzar un total de 38.325 actuacions a les comarques lleidatanes, de les quals 15.376 van ser per fauna. Aquest grup contempla la recollida i trasllat d’animals, les inspeccions de pesca i cinegètiques, comprovacions de danys provocats per fauna i els censos i seguiments de poblacions d’espècies concretes. El segon àmbit amb més actuacions s’agrupa en l’àrea ENBIO (Espais naturals protegits i biodiversitat), amb un total de 8.572 a les regions de Lleida i Alt Pirineu. Són serveis com la vigilància d’espais naturals, la regulació d’afluència de vehicles i persones, la inspecció i vigilància d’elements del patrimoni cultural, abocaments o proves esportives. També per contaminació d’aigües, despreniments, inundacions o afectacions productes fitosanitaris.

El segueixen les accions per incendis forestals, com per exemple activitats de risc, càlcul de superfície afectada o investigació de causes, amb un total de 4.755 actuacions durant l’any passat.