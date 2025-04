Territori avala el tercer parc fotovoltaic

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El departament de Territori de la Generalitat ha aprovat de manera definitiva el projecte perquè l’empresa Ase Iltrida Beta Watt 10 construeixi el parc fotovoltaic Castelldans Solar 1, que ocuparà vint hectàrees al terme d’aquest municipi i al veí de Juneda.

Els promotors de Castelldans Solar 1, que té assignada una potència de 7,5 MW, tenen ara sis mesos per dipositar la fiança de 150.000 euros (20 per quilowatt) per pagar el futur desmantellament. Es la tercera planta d’energia solar que rep la llum verda per ser instal·lada en aquesta localitat.

La primera va ser la batejada com Mas Roig, impulsada per l’empresa Pla Financer SA i que té com a comercialitzadora la divisió energètica del grup Nufri.

Aquesta instal·lació compta amb una potència de 7 MW (megawatts, milers de quilowatts) i ocuparà una extensió de 12 hectàrees. El projecte inclou una ampliació, batejada com Mas Roig 2, que ja disposa dels permisos d’obra i que implantarà uns altres cinc megawatts i en una finca limítrofa de deu hectàrees.

“Ja era hora que anessin desencallant algun projecte de parcs solars”, va dir l’alcalde de Castelldans, Conrad Llovera, que va recordar que els tràmits per a l’aprovació del projecte s’han estès durant més de dos anys. “Ja que no ens deixen posar indústria, que almenys ens deixin posar plantes d’energia”, va afegir.

“Tot el que ens ajudi a tirar endavant els serveis del municipi és una cosa positiva”, va anotar l’alcalde, que va destacar que la posada en marxa de les instal·lacions generarà ingressos per a l’ajuntament per la via dels impostos i les llicències, a la qual cosa se sumarà la creació d’ocupació: eventual durant la fase de construcció, i estable, malgrat que de menor volum, una vegada entri en servei.

Llovera té previst reunir-se amb representants de la Generalitat el 14 d’abril vinent, juntament amb les alcaldesses del Cogul, Maria Àngels Julià, i de Granyena de les Garrigues, Montserrat Florensa, per intentar desencallar la tramitació dels dos parc fotovoltaics que promou l’empresa Ignis en aquests tres termes municipals.

“Tenim el suport d’Indústria, però hi ha problemes amb la part mediambiental i mantindrem una entrevista per veure com estan les coses i què s’hi pot fer”, va assenyalar Llovera.

El projecte de Galera Solar preveu ocupar 80 hectàrees de terreny a Castelldans i el denominat Adeje Solar unes altres cent al Cogul i Granyena.

Les Garrigues és una de les comarques catalanes que concentra més volum de projectes de renovables, amb 115 MW solars autoritzats i 111 en tràmit i amb 196 d’eòlics que s’afegirien als 182 operatius.