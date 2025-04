«En 10 anys hem atès 33.000 lesions a Baqueira i Boí Taüll»

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Com ha evolucionat la traumatologia en esports de neu des que va començar?

La traumatologia ha avançat significativament tant en cirurgia com en prevenció. Sobretot les tècniques per a plàsties de lligaments creuats i reparacions de meniscos. Tanmateix, les lesions han augmentat any rere any, probablement perquè ara esquien no només esportistes habituals sinó també turistes sense preparació física adequada. Esquiar és un esport de risc que requereix una bona preparació física.

Quines particularitats tenen les estacions de Baqueira-Beret i Boí Taüll en termes de lesions i accidentabilitat?

A Boí Taüll s’atenen més nens, mentre que a Baqueira-Beret predominen els adults. Les lesions més freqüents estan relacionades amb els genolls, representant un 28% del total. Dins d’aquest percentatge, el lligament lateral intern és el més afectat (47 per cent), seguit del creuat anterior (37%). També són habituals les luxacions claviculars (22 per cent). Entre els practicants de snowboard, les fractures de canell i contusions toràciques representen un 27% sobre el total.

Quins factors influeixen més que passin accidents a la neu?

El clima, la visibilitat i el tipus de neu són determinants. La neu fresca i freda acostuma a ser menys perillosa perquè atreu esquiadors més experimentats. En canvi, la neu ràpida o primaveral pot augmentar el risc a causa del seu comportament impredictible.

Han ajudat els avenços tecnològics en equips d’esquí a reduir certes lesions?

Els equips moderns han millorat la seguretat al reduir vibracions i augmentar la confiança de l’esquiador. Tanmateix, això també ha portat a lesions més greus a causa de les velocitats més elevades que s’aconsegueixen amb esquís més lleugers i reactius.

Com es pot adaptar el material per evitar lesions?

És fonamental revisar el material regularment, especialment les fixacions, per garantir que funcionin correctament. A més, cuidar l’equip mitjançant manteniment adequat –com polir imperfeccions– és essencial. L’ús de roba tècnica còmoda i adequada també influeix positivament en la seguretat. El més important és conèixer els límits d’un mateix.

Hi ha una franja d’edat o nivell d’experiència en què es concentren més lesions?

Les persones entre 30 i 50 anys són les més propenses a patir lesions a causa de falta de preparació física i propicepció. Les estadístiques mostren que les dones tenen gairebé el doble de probabilitats que els homes de patir ruptures del lligament creuat anterior dins d’aquesta franja d’edat: 1.363 casos davant de 754 en homes durant les últimes deu temporades. Creiem que això es deu a una qüestió hormonal, ho estem estudiant.

Quines dades estadístiques destaquen sobre la incidència de lesions?

En les últimes deu temporades, Baqueira-Beret i Boí Taüll han rebut aproximadament 10,5 milions de visitants. Durant aquest temps, s’han atès un total de 33.059 lesions als centres Teknon ubicats en aquestes estacions. Aquestes xifres representen només el 50 per cent del total estimat; l’altre 50 per cent acudeix directament a l’hospital o busca atenció per altres mitjans.

Quines són les seues principals recomanacions per evitar lesions a la neu?

La preparació física durant tot l’any és clau per desenvolupar força i propicepció, la qual cosa permet reaccionar millor davant d’imprevistos. L’escalfament abans d’esquiar també és essencial. A més, conèixer els límits d’un mateix i esquiar amb prudència són factors fonamentals.

Quins primers auxilis haurien de conèixer els esquiadors en cas d’accident?

El primer és evitar moure’s si hi ha una extremitat visiblement afectada. Si algú té prou experiència, pot intentar alinear l’extremitat per evitar un tall circulatori. Després, és important esperar que arribi l’ajuda mèdica sense que es facin moviments innecessaris.

Quin consell donaria a algú que ha d’esquiar per primera vegada?

És fonamental contractar un instructor per aprendre tècniques bàsiques i esquiar en terrenys segurs segons el nivell del practicant. Preparar-se físicament abans de l’activitat també és important, així com utilitzar roba tècnica adequada per millorar el rendiment.

Quines són les lesions més greus que ha tractat en la seua carrera? Alguna història que l’hagi marcat especialment?

Les fractures complexes en pacients majors de cinquanta anys són algunes de les lesions més greus. Aquestes poden provocar un xoc hipovolèmic a causa de la sagnia interna, associada a ossos debilitats per l’edat. A Baqueira-Beret s’han gestionat casos crítics, en els quals va ser necessari estabilitzar el pacient ràpidament abans de traslladar-lo a l’hospital.