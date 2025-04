Accepta 7 anys per violar una nena que va conèixer a les xarxes a Bellpuig

Un jove de Balaguer va acceptar ahir una pena de 7 anys de presó per violar una nena de 12 anys a Bellpuig que va conèixer a través d’Instagram. L’Audiència de Lleida va acollir ahir la vista oral, en la qual les parts van arribar a un acord després que l’acusat reconegués els fets i pagués 13.000 euros de responsabilitat civil per indemnitzar la víctima per danys morals.

Així mateix, la Fiscalia va acceptar aplicar un atenuant de trastorn mental. Per això, va rebaixar la petició inicial de 14 anys de presó a set, a la qual també es van adherir l’acusació particular i la defensa.

En la seua declaració, el jove, de 25 anys, va reconèixer que va contactar amb la menor el desembre del 2022 a través d’Instagram i que sabia que tenia 12 anys. També va admetre que van mantenir quatre trobades de caràcter sexual a Bellpuig i a Vilanova de Bellpuig. El fiscal li va preguntar si en una d’aquestes trobades sexuals la menor li va demanar que parés quan li estava introduint els dits a la vagina perquè li feia mal i que ell va continuar, a la qual cosa l’acusat va respondre que així va passar. El fiscal va incloure en l’escrit d’acusació que el jove, en el moment dels fets, “presentava inestabilitat afectiva i impulsivitat que afectaven la seua capacitat volitiva”.

L’acusat va declarar ahir que no prenia cap medicació i que estava diagnosticat d’esquizofrènia, trastorn de conducta, depressió i ansietat.

A més dels set anys de presó, la Fiscalia, la defensa i l’acusació participar van sol·licitar a l’Audiència que li imposi deu anys més de llibertat vigilada; la prohibició d’atansar-se a menys de 300 metres i de comunicar-se amb la víctima durant 17 anys, i que no pugui treballar amb menors durant el mateix temps. Després de la vista d’ahir, el judici va quedar vist per a sentència.

Els fets es van denunciar quan una amiga de la víctima va trucar a la seua mare per explicar-li el que passava. Els Mossos d’Esquadra van detenir el sospitós el 12 de gener del 2023 i va ingressar en presó preventiva, situació en la qual encara es troba. Aquell mateix dia, unes 150 persones es van concentrar davant de l’ajuntament de Bellpuig per condemnar els fets.