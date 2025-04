La CHE exigeix desinfectar de musclo zebra les barques per navegar a Canelles i Santa Anna

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La presència del musclo zebra, confirmada la tardor passada en forma de larva a l’embassament de Canelles i amb exemplars adults al de Santa Anna, ha provocat un canvi substancial en l’explotació turística dels dos cossos d’aigua, situats al curs de la Noguera Ribagorçana i que constitueixen un dels principals atractius turístics d’aquesta zona del Prepirineu: no està autoritzat navegar-hi si abans no se sotmeten les embarcacions a una desinfecció. L’omissió d’aquest requisit exposa els propietaris a sancions econòmiques.

“Cal disposar d’estacions de neteja, que han de ser autoritzades o instal·lades per les administracions competents en la promoció del turisme a cada zona”, van assenyalar fonts de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), que també van indicar que l’organisme de conca ha començat a contactar amb les empreses d’activitats aquàtiques del Ribagorçana per posar-los al corrent de la situació. L’aparició del mol·lusc, considerada una plaga pels seus efectes en les infraestructures i xarxes hidràuliques, comporta dos obligacions per a les embarcacions: una és el confinament, és a dir, que no poden navegar en més d’un pantà per evitar la propagació de l’espècie invasora en els trasllats; i l’altra és l’obligació de desinfectar-les, abans d’introduir-les i en el moment d’extreure-les, en una estació que n’acrediti la desinfecció.

Tanmateix, en cap dels dos embassaments no hi ha estació de desinfecció, cosa que, a data d’avui, deixa en l’aire el desenvolupament de la campanya d’aquest any tant per a les empreses de turisme actiu com per als particulars.

Fonts de la CHE van recordar que es manté sense alteracions l’ordre de navegació que recull aquestes exigències.

“Si hi ha aigua, les embarcacions entren ara i surten a la tardor”

“És la primera notícia, ningú no ens ha dit res”, va explicar ahir Mireia Burgués, l’alcaldessa d’Àger, una de les localitats riberenques de la Noguera Ribagorçana i que té en les activitats aquàtiques un dels seus principals atractius turístics. L’alcaldessa va avançar la intenció de contactar amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i amb altres administracions per buscar una solució a aquesta situació, que arriba en vigílies de la Setmana Santa, una de les èpoques de més afluència de visitants als pantans.

Burgués va explicar que “les embarcacions que naveguen a Canelles no ho fan en cap altre embassament. Si hi ha aigua, com passa enguany, es posen ara i no surten fins a l’octubre”. L’absència de les estacions de desinfecció per al musclo zebra en una zona amb l’afluència de la Ribagorçana posa de manifest la manca de coordinació entre les administracions per regular l’activitat.