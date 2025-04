El pla d'autoprotecció del pantà de l'Albagés es tramitarà d'urgència en "poques setmanes"

Publicat per redacció / ACN Creat: Actualitzat:

La Generalitat tramita per la via d'urgència el pla d'autoprotecció del pantà de l'Albagés, a les Garrigues, i preveu homologar-lo d'aquí a "poques setmanes", segons ha explicat la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, en una reunió amb regants i representants del territori. El pla defineix les mesures de seguretat en cas d'emergència –com ara un trencament de la presa– en els municipis situats aigües avall del pantà de cua del canal Segarra-Garrigues. L'aprovació d'aquest tràmit és imprescindible per poder iniciar el pla d'ompliment i les proves de càrrega del pantà, un procés que s'allargarà dos o tres anys més. Els regants fa temps que reclamen omplir l'Albagés per aprofitar l'aigua que desembassa el pantà de Rialb. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha assenyalat que el Govern dona prioritat a aquesta qüestió i que estan elaborant "per la via d'urgència" i "agilitzant" al màxim tots els tràmits del pla d'autoprotecció del pantà de l'Albagés perquè "estigui en funcionament com més aviat millor".

Segons Cassany, el pla permetrà disposar de "totes les garanties de seguretat" i que els municipis i els seus habitants sàpiguen què han de fer en cas d'emergència. Tanmateix, ha recordat que no poden obviar els informes sectorials com el de l'organisme de la conca –la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre– i la participació dels ajuntaments en aquest procés.

Un moment de la reunió a l'Albagés entre Govern, regants i representants del territori.Magdalena Altisent

Tan bon punt s'homologui el pla d'autoprotecció, es demanarà a la Confederació poder iniciar el pla d'ompliment al més aviat possible, segons el director general de Regadius i Espais Agraris del Departament d'Agricultura, Xavier Gispert. "El pantà no el podem omplir a 100% de seguida, s'anirà omplint per fases perquè s'ha de fer una prova de càrrega. El procés pot trigar entre dos i tres anys", ha afegit el director general.

Dos campanyes de reg garantides

El pantà de cua del canal Segarra-Garrigues té una capacitat de 80 hectòmetres cúbics i ara només en té sis, un volum que permet garantir la campanya de reg d'aquest any i el que ve, segons Gispert. Tanmateix, el director ha avançat que les pluges previstes durant l'abril i el maig fan preveure que al juny l'Albagés ja pugui emmagatzemar 15 hectòmetres cúbics.

Actualment, les 876 hectàrees que reguen del pantà de l'Albagés demanden uns 0,6 hectòmetres cúbics de l'aigua i es preveu que les 1.700 hectàrees que estaran operatives l'any vinent en consumeixin uns 2,4. En un futur està previst que una mica més de 10.000 hectàrees de regadiu es nodreixen d'aquest embassament que es va acabar de construir el 2017 i que la Generalitat explota des de l'any passat juntament amb el canal Segarra-Garrigues.

Resignació dels regants

Els regants fa temps que reclamen omplir l'embassament de l'Albagés i aquest any hi insisteixen amb l'argument que cal aprofitar les bones reserves d'aigua del pantà de Rialb, gairebé ple. El president de la comunitat de regants del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, ha lamentat que encara no s'hagi homologat el pla d'autoprotecció i que el pantà no pugui anar-se omplint. "El 2021 es va posar aigua per consolidar els primers 20 hectòmetres cúbics del pla d'ompliment i ara creiem que s'hi podrien posar si no fos per aquest tràmit. Ho acceptem, però no és fàcil d'entendre i no n'estem del tot satisfets. Els regants no entenen per què s'ha abocat aigua al riu quan podria haver anat a l'Albagés a través del canal. "Portaríem més de 15 hectòmetres cúbics", ha afirmat Jové.