‘Apivisites’ per conèixer com viuen les abelles - A. CAMARASA

Camarasa ha organitzat les Apivisites, una activitat pensada per descobrir com viuen les abelles, com es produeix la mel i la feina dels apicultors del municipi. Aquesta experiència s’emmarca en les jornades apícoles El Gust de l’or dolç de la Noguera, que comencen avui i demà, i seguiran els dies 12 i 13 d’abril amb més actes.