Aproven contenidors amb clau en 15 pobles del Segrià

Imatge d’arxiu d’una illa de contenidors a Torre-serona. - A.T.

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El consell del Segrià va aprovar ahir treure a concurs la recollida d’escombraries en els 15 pobles de la comarca amb illes de contenidors. Els de rebutjos orgànics i no reciclables (fracció resta) estaran tancats amb clau i els veïns s’hauran d’identificar per poder utilitzar-los. Així ho preveuen les clàusules de la nova licitació, que adjudicarà aquest servei per un període de deu anys i té un pressupost de 2,3 milions d’euros anuals.

Les illes de contenidors es mantindran en els mateixos pobles que ja les tenien: Alpicat, Alcoletge, Alcanó, Alfés, Almacelles, Albatàrrec, Aitona, Benavent de Segrià, Gimenells i el Pla de la Font, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià. Cap d’aquests municipis no s’ha passat a la recollida porta a porta, ni tampoc cap dels que recullen les escombraries a domicili tornarà a tenir contenidors.

Mitjançant contenidors amb clau, el consell espera millorar la recollida selectiva i passar del 40% actual a un 60%. La licitació planteja millores respecte a la concessió actual, com recollides quan els contenidors es desbordin i la retirada de residus orgànics i cartró d’establiments comercials. També preveu una neteja més gran i manteniment dels contenidors.

La concessionària haurà d’obrir una nova deixalleria a Aitona i ampliar l’horari de les d’Alpicat, Alcoletge i Torrefarrera, així com el de la mòbil. El concurs obre la porta a aplicar tarifes que premiïn qui millor separi les escombraries amb rebaixes en els rebuts, si bé el consell no preveu fer-ho a curt termini. Altres comarques de Lleida han començat a desplegar contenidors amb clau.

D’altra banda, el consell preveu convocar al llarg d’aquest any un altre concurs per adjudicar durant 10 anys la recollida d’escombraries porta a porta en 22 pobles del Segrià. En un altre ordre, Josep Torres, edil d’ERC a Almacelles, va prendre durant el ple possessió del càrrec de conseller comarcal en substitució de Maria Teresa Juste.