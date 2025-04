Una gimcana digital turística per descobrir el patrimoni

“La Marta vol estudiar el grau de Cultura a la Universitat de Lleida (UdL), però només hi ha 40 places. Per a això haurà de descobrir quin és l’origen de la cultura d’Albesa, i ha de fer-ho ràpid superant proves i enigmes.” Així s’inicia la gimcana digital turística Origen d’Albesa, que es basa en la Ruta del Patrimoni.

Al llarg del recorregut hi ha diferents punts amb codis QR que van guiant els participants al llarg de l’aventura. A partir d’una aplicació per a dispositius mòbils, els visitants poden recórrer llocs com l’església de l’Assumpció, el retaule de pedra de la Verge del Roser, declarat bé cultural d’interès local (BCIL) l’any 2014, la plaça Portal o la séquia àrab que travessa la localitat. La gimcana té una durada d’aproximadament uns 60 minuts i els participants han de resoldre fins a onze enigmes recorrent el centre de la localitat.

L’objectiu del consistori al crear aquesta experiència és posar en relleu el patrimoni i la història de la localitat i fer-ho d’una manera “més lúdica, participativa i atractiva per a tothom”, segons va explicar l’alcalde, Antoni Balasch. A més, pot ajudar a dinamitzar el turisme i generar noves oportunitats per al comerç local.

Juntament amb la gimcana, el consistori també estudia la possibilitat de crear packs turístics per visitar la Vila Romana, el retaule i la gimcana.