Era naua taxa de lordères baisharà eth còst a viuendes

Marc Codinas

Era naua ordenança de gestion de residus dera Val establís descompdes ena taxa annau tà particulars qu’adòpten practiques sostenibles o se trapen en situacions vulnerables. Es propietaris de viuendes paguèren eth darrèr an entre 110 € e 125 € per domicili, en tot depéner de s’eth sòn municipi se trapaue o non apròp dera N-230 e era C-28. Damb era naua ordenança, dejà en vigor, toti passaràn a pagar 140 €, a despiet que, fin finau, era quòta finau pòt demorar en 112 €, un viatge aplicadi descompdes que pòden arribar enquiath 20%. Atau, es contribuents poiràn beneficiar-se d’ua reduccion deth 10% se gestionen es sues rèstes organiques mejançant compostatge domestic o comunitari, tostemp qu’aguest se hèsque de forma efectiva, sense causar perjudicis ne problèmes igienics. Tà acredità’c, auràn de presentar ua sollicitud en Conselh, que verificarà eth compliment des condicions mejançant un informe. Tanben s’aplicarà un descompde deth 10% as que depausen residus com a minim enquia cinc viatges en deishalharies d’Aran, tostemp en dies diferenti. Aguesta reduccion serà automatica e se basarà enes registres der an anterior. Ath delà, es familhes en risc d’exclusion sociau poiràn accedir a ua bonificacion deth 90% dera taxa, en tot acreditar era sua situacion dauant deth Conselh. Aguestes mesures cerquen fomentar era sostenibilitat e aufrir supòrt a sectors mès vulnerables deth territòri. En çò que tanh as viuendes d’usatge toristic, era taxa annau serà de 280 €, eth doble dera normal. Per un aute costat, eth conselhèr de Miei Ambient, Oriol Sala, expliquèc qu’era remassada pòrta a pòrta à grani productors ei practicaments desplegada en Naut Aran e en Vielha e Mijaran, e en ues setmanes se repartiràn contenidors en Baish Aran.