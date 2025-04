Sense cine per falta de personal qualificat

Balaguer s’ha quedat sense la programació de cine comercial a la Sala d’Actes de la Paeria al no disposar de personal qualificat per portar a terme les projeccions. L’última sessió va ser dilluns passat, dia de l’espectador, i la Paeria va informar aquesta setmana que, per motius de gestió i reorganització, “no hi haurà projeccions de cine del Circuit Urgellenc” fins a nou avís. L’alcaldessa, Lorena González, va apuntar que empresa i Paeria treballen per poder recuperar tan aviat com sigui possible la programació estable, malgrat que el problema rau en la falta de personal qualificat per encarregar-se de les projeccions i de la gestió del cine.

El gerent del Circuit Urgellenc, Pere Aumedes, va destacar la dificultat per trobar personal “per fer-se càrrec de tota la gestió, des de les projeccions fins a la venda d’entrades, entre d’altres”. Va afegir que, malgrat que fa unes tres setmanes que sap que la persona que portava fins ara el cine de Balaguer deixava la feina, “ha estat molt difícil cobrir aquest lloc en tan poc temps i amb personal format i coneixedor del sistema”. Pel que fa a les projeccions de cine estable a la capital, va assegurar que “tornaran” i que l’empresa treballa per trobar algú i resoldre ràpidament aquesta nova organització i gestió.

Balaguer va recuperar les projeccions de cine el 2015 de la mà de Circuit Urgellenc després el tancament de la seua única sala, el Comtes d’Urgell, el 2004. Ho va fer a la Sala d’Actes i des d’aleshores, tret de durant la pandèmia, les projeccions s’han fet tots els caps de setmana i els dilluns. La Paeria va haver d’adquirir un projector digital i remodelar la sala d’actes amb un equip de so adequat al sistema Digital Cinema Initiatives (DCI). L’actuació també va incloure instal·lar un sistema audiovisual que permetia videoconferències i actes culturals que exigeixen aquest tipus de tecnologia. Balaguer va apostar anys abans per recuperar el cine comercial i va iniciar una prova pilot al teatre municipal. El consistori cedia les instal·lacions per projectar pel·lícules, mentre que una empresa assumia la resta de despeses. La iniciativa no va tenir continuïtat al no poder garantir la disponibilitat de les instal·lacions per la programació teatral.

D’altra banda, l’aturada de les projeccions no afecta la programació del Cicle Gaudí de Cinema, que té lloc una vegada al mes a la mateixa sala.