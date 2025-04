Col·leccionisme i creativitat infantil a Torre-serona

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Torre-serona acull aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Playmobil a la sala polivalent de la localitat. Aquest any, l’esdeveniment destaca perquè totes les maquetes han estat creades per nens i nenes de 6 a 12 anys, que hi mostren la seua gran imaginació i creativitat. Entre les atraccions principals, es pot veure la maqueta de la Seu Vella creada per Josep Hernández, ja exposada en l’última fira de Lleida. El certamen no només es limita a les maquetes. També hi ha tallers de braçalets, activitats de pintacares i espais dedicats al joc lliure, convertint l’esdeveniment en un lloc ideal tant per a col·leccionistes com per a famílies que busquen passar un dia diferent.

L’entrada és gratuïta, convertint aquesta fira en una cita ideal per a col·leccionistes i amants del món Playmobil.