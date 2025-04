Al rescat de l’edifici del Cinema Ribagorçana

L’ajuntament del Pont de Suert destinarà la major part de les subvencions del pla únic d’obres i serveis (Puosc) de la Generalitat a rehabilitar l’edifici del Cinema Ribagorçana. Filtracions d’aigua des de la teulada a l’interior van obligar a tancar la planta superior, que acollia locals per a associacions i l’escola municipal de música, traslladada de forma temporal a aules del col·legi. L’objectiu del consistori és reobrir els espais clausurats i fer l’immoble accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

L’edifici continua acollint de forma ocasional sessions de cine i altres actes a la planta baixa i el primer pis, no afectats per les filtracions. L’ajuntament ha demanat una primera aportació de gairebé 85.000 euros del Puosc aquest any per abordar la renovació de la teulada, la qual conté plaques de fibrociment, un material tòxic actualment prohibit. L’obra, valorada en poc més de 106.000 euros, haurà d’executar-se l’any 2026 i “permetrà reobrir la planta superior i donar-li ús”, va explicar l’alcaldessa, Iolanda Ferran. Per a anualitats posteriors, el consistori preveu treballs per dotar l’edifici d’un ascensor, rampes i lavabos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, els quals estan valorats en més de 360.000 euros amb una ajuda d’uns 290.000 del Puosc. Aquestes intervencions obriran també la porta a una futura reordenació dels espais interiors de l’edifici que projecta l’ajuntament.

D’altra banda, l’ajuntament ha sol·licitat ajuts del Pousc per instal·lar panells solars a la teulada de la piscina coberta per a autoconsum energètic d’aquesta instal·lació i d’altres edificis municipals.