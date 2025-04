Rocroi s’expandeix a l’Alta Ribagorça amb la compra d’ECE

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’empresa catalana Rocroi, líder en esports d’aventura i formació outdoor, ha adquirit l’Escola Catalana d’Esports de Muntanya (ECEM), situada al Pont de Suert i que ofereix cursos de formació per a esportistes i activitats per a grups i individuals. Consolida així la seua posició com un dels grans operadors de turisme actiu al sud d’Europa. Aquesta operació estratègica amplia la seua xarxa de centres al Pirineu, sumant aquest enclavament clau a les instal·lacions a Andorra, Llavorsí, la Guingueta d’Àneu i Murillo de Gállego.

Fundada el 1984, ECEM és un referent històric en formació tècnica i activitats com alpinisme, escalada, esquí de muntanya i ràfting. La integració permetrà a Rocroi potenciar la seua oferta formativa, optimitzar recursos i infraestructures i diversificar les activitats per a turistes estatals i internacionals.

Totes les activitats d’ECEM tenen una sòlida base de molts anys d’experiència a les muntanyes, destacant la figura del guia de muntanya, per donar la seguretat necessària i el coneixement necessaris en activitats i formacions a l’aire lliure. Segons Carlos Rabaneda, president de Rocroi, l’adquisició reforça el seu compromís amb la seguretat, la innovació i la sostenibilitat, a més d’obrir noves oportunitats per explorar espais emblemàtics com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o Boí Taüll. L’any 2024, Rocroi va tancar amb una facturació estable de cinc milions d’euros i més de 500.000 activitats realitzades, amb un creixement del 3,5% en visitants.

Per a l’exercici en curs, la companyia preveu un increment del 3 al 5 per cent gràcies a aquesta expansió, que també busca atreure clients internacionals interessats a viure experiències úniques al Pirineu.

Amb més de 250 empleats en temporada alta, l’oferta de Rocroi inclou activitats d’aventura en rius, mar i muntanya, la qual cosa inclou disciplines com els esports d’hivern, el barranquisme i el pàdel surf.