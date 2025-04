Una avioneta cau d’un remolc a l’AP-2 a Fraga

Publicat per redacción Creat: Actualitzat:

Una furgoneta que es desplaçava aquest dilluns per l’autopista AP-2 al seu pas pel terme municipal de Fraga ha deixat caure per accident sobre l’asfalt el fuselatge d’una avioneta que transportava en un remolc.

L’accident s’ha produït a l’altura del punt quilomètric 104.Guàrdia Civil

Segons la Guàrdia Civil, l’incident s’ha produït cap a les 15.30 hores en el quilòmetre 104 de l’autopista, en sentit Saragossa, per causes no determinades. Els agents de Trànsit desplaçats a la zona han tallat el carril de l’autopista sobre el qual ha quedat l’avioneta a l’espera de ser retirada pels seus propietaris.