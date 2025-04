Fruita, tractors antics i entitats en la Firacamp

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

El municipi de Miralcamp va donar la benvinguda a la primavera amb la seua Festa de la Floració, Firacamp, que dona protagonisme tant als productes de proximitat propis del municipi com a les entitats i veïns.La vuitena edició d’aquest certamen ja va començar dissabte amb un taller familiar denominat Emporta’t la teua mona feta de poma, organitzat per l’entitat Davantal Net de Gluten del Palau d’Anglesola. Aquesta proposta, que es va portar a terme al pavelló poliesportiu, va obrir les portes a un cap de setmana ple de novetats. A les nou de la nit, també al pavelló, es va fer un tast de vins del celler Els Vilars.

L’obertura del tradicional mercadillo de productes artesans va servir per inaugurar la jornada de diumenge, que va concentrar la majoria de propostes. Així, una trentena de parades es van ubicar a la zona de la plaça de Sant Jaume, espai que també va comptar amb la participació d’entitats com la delegació local de l’Associació Contra el Càncer, que va recaptar fons per a la lluita contra aquesta malaltia. També hi va ser present la cooperativa Avantva Coop, dedicada a la producció de sabons artesans, que ha rebut el premi Emprèn 2024 de la Generalitat. La jornada també va incloure la quatra Trobada de Tractors Antics, mentre que l’Associació Gitana de Miralcamp La Canastera va organitzar un esmorzar popular i, al migdia, un vermut musical a la mateixa plaça Sant Jaume. També hi va haver un taller de plantes silvestres, a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant.Una altra de les novetats va ser un taller de pintura infantil gratuït, a càrrec de Judit Sanmartí, que es va fer a terme en un dels estands del mercat.

Les activitats de la vuitena Firacamp de Miralcamp es van tancar amb un dinar popular, a càrrec del bar del poliesportiu, que va reunir un centenar de persones.