Tres Tombs multitudinari

Anglesola va viure ahir una nova edició multitudinària de la tradicional festa dels Tres Tombs afavorida pel bon temps primaveral en la qual van desfilar uns quaranta carros i noranta cavalleries de tot Catalunya i fins i tot de la Franja.

Entre les novetats, en la desfilada es va poder veure un carro carregat amb dos àncores de vaixell procedent de Cabra del Camp així com un carro de pa de Vic i un carro de verdura de Rubí. El president de la Societat de Sant Antoni Abat, Francesc Vidal, va destacar que el carro Garber d’Anglesola, considerat el més gran de Catalunya i que en aquesta ocasió pesava uns 3.000 quilos, va comptar amb una jove de 16 anys entre els portadors dels cinc cavalls que el tiraven. Pel que fa al carro de palla de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, tirat per cinc cavalls, en aquesta ocasió hi havia quatre dones i un home. Val a recordar que l’any passat va ser la primera vegada que aquest carro va estar dirigit únicament per dones. Cal destacar també que per fomentar la participació dels veïns, la Societat de Sant Antoni Abat va posar a disposició dels assistents dinou dels seus carros tirats per animals també cedits per l’entitat per poder gaudir de la festa des de dins i tenir una visió diferent del recorregut. Prèviament a la desfilada va tenir lloc la benedicció dels animals per part de l’aspirant al diaconat permanent Joaquim Molina. Vidal va reconèixer que “cada vegada és més complicat trobar persones que ens ajudin a tirar endavant la festa” i va fer una crida per aconseguir nous col·laboradors. Malgrat això, es va mostrar “optimista” amb el futur, almenys en el que respecta als carros i a les cavalleries perquè “cada any hi ha més dones i joves que volen mantenir aquesta tradició”.

Per la seua part, l’alcaldessa, Carme Miró, es va mostrar “molt satisfeta” perquè “poder haver arribat a les 42 edicions no ha estat fàcil i ha suposat molt sacrifici, tant a nivell econòmic com humà i del món animal, però cada any tiren la festa endavant i tenen ganes de continuar”. Entre les autoritats participants en la desfilada hi havia Eduard Pujol, portaveu de Junts al Senat, i el president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, així com molts alcaldes de la comarca.

La jornada central dels Tres Tombs va acabar amb un dinar popular.

Les activitats es van allargar tot el cap de setmana. Dissabte es va estrenar amb èxit la primera edició de la Ruckana, una gimcana itinerant per diferents places del municipi en la qual van participar sis grups formats cada un per sis joves. Vidal va reconèixer que ens ha “sorprès” l’alta implicació dels joves del poble. Els inscrits van haver de superar sis proves de força, habilitat i rapidesa entre les quals hi havia un circuit amb un carro. La primera Ruckana es va amenitzar amb un correbirres.

També es van organitzar activitats per als més petits, com un pintacares de cavalls i jocs de cucanyes. Amb aquestes propostes, la Societat de Sant Antoni Abat busca tornar als orígens de la festa i fomentar la participació activa dels veïns. Per altra banda, la Fira d’Animals, prevista per a dissabte al matí, es va acabar anul·lant per falta d’inscrits.