Comença l’obra per treure de Binèfar el trànsit pesant

Accés a Binèfar per la carretera de Sant Esteve de Llitera. - E.B.D.

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Concesionaria Cinca-Llitera, l’empresa participada per les constructores Cyopsa-Sisocia, Sarrión Construcciones i Hormigones Grañén, té previst iniciar aquesta setmana els treballs de construcció de la variant nord de Binèfar, l’obra que hauria d’eliminar la circulació de vehicles pesants en trànsit pel nucli urbà de la capital lliterana.

L’inici de les obres estava previst per al passat 10 de març, encara que les intenses pluges de les últimes setmanes van deixar el terreny pel qual discorre el traçat impracticable per a la maquinària pesant.

Fonts de la conselleria de Foment del Govern d’Aragó van confirmar que l’empresa ja ha confirmat aquesta previsió.

Els treballs començaran amb el desbrossament de tota la plataforma per la qual ha de discórrer la variant.

Les previsions inicials apuntaven a “mitjans del maig del 2026” com a data de finalizacion dels treballs, per la qual cosa les quatre setmanes de retard traslladarien la posada en servei com a mínim a començaments del mes de juny de l’any que ve. El termini oficial d’execució és de 30 mesos.

La nova carretera, de 4,5 km de longitud, tindrà una calçada de deu metres d’ample que unirà l’N-240 a la zona oest de Binèfar amb aquesta mateixa via al polígon El Sosal, a la sortida cap a l’autovia A-22.

La variant comptarà amb tres rotondes, una per enllaçar amb la carretera de Sant Esteve de Llitera, una altra per a la de Tamarit i una més per a l’àrea industrial.

Una vegada entri en servei, les quatre carreteres autonòmiques que conflueixen a Binèfar, les dos que van cap a Albalat de Cinca per Esplucs i per Binacet, la de Sant Esteve i la de Tamarit, tindran connexió amb una de les rondes que permetin eludir el pas pel nucli urbà i, també, amb l’N-240 i l’A-22, una circumstància que hauria de reduir als trajectes d’última milla la circulació de vehicles pesants per la capital lliterana.

Aquesta mateixa associació d’empreses és la concessionària de l’anomenat itinerari 7 del Pla Extraordinari d’Inversions en Carreteres de la Xarxa Autonòmica Aragonesa, una concessió de 25 anys sobre 169 km de vies autonòmiques que inclou una partida de 51,64 milions d’euros en obres noves i una altra de 29,69 per a conservació.

D’altra banda, el Govern d’Aragó ha autoritzat recentment una sol·licitud de Concesionaria Cinca-Llitera per deixar les seues accions, valorades en 8,451 milions d’euros, al Banc Sabadell i a dos fons d’inversió (Swiss Life Loan Fund i ESG Infrastructure Debt) per avalar el finançament de les seues activitats en aquesta zona de la xarxa viària aragonesa.

La conselleria de Foment supervisarà l’operació financera.