Dos nous radars meteorològics milloraran la cobertura i els models de predicció d'inundacions al Pirineu

El Govern ha acordat incorporar dos nous radars a la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD) que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya per millorar la previsió de pluges i tempestes i afavorir les tasques de prevenció al Pirineu. El Servei Meteorològic de Catalunya fara un estudi acurat dels possibles emplaçaments dels dispositius. L'estimació de precipitació en zones de muntanya a partir de dades dels radars meteorològics continua sent un repte important, especialment en regions d'orografia complexa, on les precipitacions són sovint més intenses i les avingudes més ràpides. La precisió amb què es poden estimar les precipitacions en aquestes zones es veu afectada per limitacions del radar.

A hores d'ara, la xarxa la formen quatre radars meteorològics, que treballen en l'espectre electromagnètic de la banda C, amb l'objectiu d'oferir la millor cobertura possible del conjunt del país. Amb tot, hi ha valls dels Pirineus on, tot i disposar d'una de les xarxes més denses d'Europa, la cobertura dels radars és limitada.

Aquesta problemàtica es detecta en algunes zones, com la part alta de la conca del Segre (Cerdanya i part de l'Alt Urgell), la part alta de la conca de la Noguera Pallaresa i Ribagorçana (Pallars Sobirà i Alta Ribagorça) i la conca de la Garona a Catalunya (Vall d'Aran).

Per superar aquestes limitacions, el Govern considera que la millor solució és la instal·lació de dos radars polarimètrics de banda X que complementin la xarxa actual. Prèviament, però, resulta imprescindible dur a terme un estudi acurat dels possibles emplaçaments amb criteris meteorològics, amb simulacions de la qualitat de la xarxa resultant i una avaluació de la viabilitat logística de cada ubicació, per així determinar les localitzacions òptimes dels nous radars, un treball que durà a terme el Servei Meteorològic de Catalunya.