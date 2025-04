Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els abonaments gratuïts de Rodalies i Mitjana Distància per al maig i juny ja estan disponibles a la web i aplicació de Renfe i a les taquilles i màquines d’autovenda. Els nous títols estan vigents fins al 30 de juny, segons el decret que el govern espanyol va aprovar a finals de gener.

Com que la vigència dels abonaments és menys de la que hi ha actualment -fins ara es tractava d’abonaments quadrimestrals-, també s’ha rebaixat fins a vuit viatges el mínim per recuperar la fiança, que és de 10 euros a Rodalies i de 20 euros en Mitjana Distància. En un comunicat enviat aquest dimarts, Renfe ha informat que des que va posar a disposició dels viatgers els abonaments gratuïts i bonificats, n’ha emès més de 19 milions.