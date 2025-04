Un lliscament a la presa obliga a limitar l’ús de Sant Salvador

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’embassament de Sant Salvador ha patit el seu primer incident de consideració abans que s’hagi complert una dècada de la inauguració oficial, l’octubre del 2015: la seua operativitat s’ha vist reduïda entorn d’un 12% com a conseqüència d’un lliscament localitzat a la presa, a l’escullera que flanqueja el sobreeixidor situat al costat de l’estrep dret.

El lliscament de les roques de l’escullera de la presa, a la zona sud-oest, resulta perceptible a simple vista als voltants del sobreeixidor, encara que el fet que aquestes no hagin estat retirades impedeix avaluar la magnitud del mal.

En qualsevol cas, l’incident ja té conseqüències pràctiques sobre l’explotació de l’embassament, el nivell d’ompliment del qual s’ha vist reduït a diversos metres com a mesura preventiva, per evitar que la humitat de la làmina d’aigua i la pressió que genera pogués arribar a provocar danys de més magnitud.

L’embassament emmagatzemava ahir 112 dels 137 hm3 que hi caben i amb els quals subministra l’aigua de reg per a 22.400 hectàrees del Baix Cinca i la de boca per a diverses localitats del tram final del Canal de Saidí. En principi, aquesta cobertura no hauria de patir afeccions amb l’elevat volum de reserves d’aigua i de neu que acumulen els trams mitjà i superior de l’Éssera.

La titularitat de la presa és de l’empresa pública Acuaes, que serà l’encarregada d’assumir les eventuals reparacions.

“El sobreeixidor no s’ha utilitzat mai”, va assenyalar el president del Canal d’Aragó i Catalunya, José Luis Pérez, qui va confirmar que aquesta campanya “no s’omple la presa al màxim per precaució, per evitar que un cop d’aigua pugui danyar l’obra”. “Acuaes intenta que s’assenti la solera per poder reparar l’estructura”, va afegir.

Primers treballs per definir l’explotació turística del pantà

La diputació d’Osca ha començat a treballar en l’elaboració d’un pla director per regular l’explotació turística de l’embassament de Sant Salvador, així com les activitats recreatives i ambientals que podran desenvolupar-se a les seues aigües i a la zona perimetral. Aquesta explotació, no obstant, té d’entrada limitacions derivades del fet de tractar-se d’un pantà catalogat com a no navegable per la presència en les aigües, procedents del riu Éssera a través dels canals d’Aragó i Catalunya i de Saidí, d’exemplars adults de musclo zebra. El 80% de la superfície de l’embassament, de 720 hectàrees, és de Binacet. Albalat i Bellver es reparteixen l’altre 20%.

Jornada sobre digitalització del regadiu a l’Aragó i Catalunya

El Canal d’Aragó i Catalunya celebra avui a Fraga una jornada sobre l’aplicació del Perte (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica) en el regadiu.

La jornada, que tindrà lloc a les instal·lacions de La Vil·la, inclourà les intervencions de responsables de desenvolupament rural i d’infraestructures rurals de la Generalitat i del Govern d’Aragó, així com de la Comissaria d’Aigües de l’Ebre. També hi participarà l’exministre de Treball Manuel Pimentel, que oferirà una conferència amb col·loqui sobre Alimentació, societat i regadiu en temps de canvi. Així mateix, tancarà la jornada el conseller d’Agricultora d’Aragó, Javier Rincón.