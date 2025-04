Reapareix el Nere, l’os més vell del Pirineu, amb 28 anys

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’os Nere, el més longeu conegut del Pirineu, amb 28 anys, ha reaparegut en diferents punts de la serralada l’últim any segons les dades sobre els rastres de la població d’os bru que porta a terme el grup de Seguiment Transfronterer, i va avançar l’Heraldo de Aragón. A més, la Generalitat li atribueix vuit cries des del 2004, tres l’any passat amb l’ossa Bambou, amb la qual també se li atribueixen dos més el 2020. Precisament, aquest plantígrad va nàixer el 2007 (va complir 18 anys l’any passat) és filla de l’Hvala i un mascle eslovè i no té genètica del Pyros. Per tant hi ha dos llorigades amb cinc cadells sense genètica del Pyros, que durant anys va monopolitzar la cria a la serralada. Això és important per augmentar la variabilitat genètica de la població de plantígrads i evitar problemes d’endogàmia. Des del 2022 s’ha continuat detectant rastre del Nere amb relativa freqüència en diferents punts de la serralada. El Nere va nàixer l’hivern del 1997, fill de la femella Ziva i un mascle eslovè (va ser prenyada a Eslovènia dies abans de la seua captura i trasllat al Pirineu). Al llarg de la seua vida, el Nere ha tingut un paper fonamental en el desenvolupament de la població a la serralada, tant al seu vessant espanyol com francès. La Generalitat va anunciar la setmana passada que cinc ossos del Pirineu es donen per morts de forma oficial, després de dos anys sense albiraments ni altres indicis, i va xifrar en 96 la població d’aquesta espècie en el conjunt de la serralada, a l’espera que els cadells d’os nascuts aquest any surtin dels caus de l’os a l’estiu. El Govern va pagar l’any passat 5.773 euros en compensacions per 17 atacs d’ossos a bestiar amb 31 animals morts o ferits i va indemnitzar amb 4.160 euros danys a ruscos. Així mateix, el PSC de l’Alt Pirineu ha presentat una bateria de propostes de suport als ramaders front els atacs d’espècies salvatges i solucions. Destaquen mesures dissuasives davant atacs d’ossos o llops, que evitin l’establiment de bandades, i extreure (en el cas de l’os) exemplars que siguin conflictius.