El govern de Torres de Segre, en minoria al marxar ERC

Torres de Segre té ara un govern en minoria, després que ERC hagi abandonat l’aliança que formava des del 2023 amb la CUP i el PSC. Els republicans van anunciar dimecres passat a les xarxes socials que passarien a l’oposició, mentre que el fins ara tinent d’alcalde, Gabriel Florensa, va presentar la seua dimissió com a regidor i va deixar el consistori dijous passat.

El govern municipal es queda així amb cinc membres, tres de la CUP i dos del PSC, davant de sis regidors a l’oposició: quatre de Junts i dos d’ERC. Està previst que Robert Setó substitueixi Florensa en el grup republicà, on només queda ara per ara Natàlia Roca.

Aquesta edil va anunciar la dimissió en un ple el febrer passat, però no l’ha formalitzat. L’alcalde, Axel Curcó (CUP), la va destituir dels seus càrrecs com a regidora d’Economia i Promoció Econòmica poc després. Roca va afirmar que en aquell moment va passar a l’oposició i que decidirà si dimiteix o no en les properes setmanes.

Fonts d’ERC de Torres de Segre van apuntar com a motiu de la ruptura del govern a “desavinences” amb els seus antics socis que no van precisar, i van recalcar que no tenen intenció de presentar una moció de censura. Per la seua part, Curcó es va mostrar “decebut” per la marxa d’Esquerra. “Ni tan sols ens han donat a conèixer els motius”, va dir.