Guia per mobilitzar 16.000 cases buides en 600 pobles

Mobilitzar el parc d’habitatges buit. Aquest és l’objectiu de la guia que va presentar ahir la Taula Territorial d’Habitatge Rural a Tàrrega. Es tracta d’un document de 90 pàgines amb eines a disposició de l’administració per mobilitzar els més de 16.683 habitatges buits que hi ha actualment segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) als 587 municipis rurals i de muntanya de Catalunya. Ara bé, no es tenen en compte els de menys de 500 habitants, ja que l’INE no ofereix aquestes dades.

La guia incorpora 7 actuacions agrupades en dos tipologies: l’incentiu de la mobilització i la penalització de la desocupació. Entre la primera hi ha l’acompanyament amb ajuts per rehabilitar edificis o bonificacions fiscals, així com la captació d’habitatge privat amb programes de masoveria o la compra d’habitatge, i entre la segona hi ha l’aplicació de recàrrecs sobre l’IBI i la penalització a grans tenidors o el reforç d’inspeccions. També estableix criteris per elaborar censos d’habitatges buits amb pistes de com finançar-ne la recuperació.

D’altra banda, es van donar a conèixer casos d’èxit i projectes destacats a Lleida com és la iniciativa de masoveria de Cal Celestino Vell del Palau d’Anglesola a través de l’associació Repoblem. Ha permès rehabilitar la casa en la qual s’instal·larà una família que s’encarregarà també del forn de pa. També es va citar el projecte de rehabilitació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Ciutadilla per convertir-la en habitatges. La primera fase, amb quatre pisos de 50 metres quadrats, ja està llesta i ara es porten a terme les obres en la segona fase.