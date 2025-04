Nous radars meteorològics a Lleida: el Govern preveu instal·lar-los al Pirineu

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Govern preveu instal ·lar al Pirineu de Lleida, a través de la XRAD, la Xarxa de Radars Meteorològics, dos radars més que s’afegiran als 4 que ja hi ha. El desplegament actual, malgrat constituir una de les xarxes de detecció de tempestes i descàrregues de pluja més potents d’Europa, té llacunes en algunes valls del Pirineu que es concentren a Lleida: la capçalera del Segre, a la Cerdanya i l’Alt Urgell; la part alta de la Noguera Pallaresa i la Ribagorçana, al Sobirà i l’Alta Ribagorça, i la conca del Garona, a la Val d’Aran.

El Servei Meteorològic de Catalunya realitzarà prèviament un estudi dels possibles emplaçaments. Així ho va ratificar l’Executiu després d’anunciar-ho en una reunió dilluns entre Interior i el sector dels càmpings per pactar la retirada del decret de càmpings en zones inundables. En aquest sentit, el Govern va anunciar que es crearà un grup de treball amb el sector amb l’objectiu d’aconseguir un “ampli consens institucional i sectorial”.

Segons Interior, el grup de treball buscarà consensuar “al màxim” el contingut del nou decret per “garantir l’equilibri entre la seguretat de les persones, la sostenibilitat i l’activitat econòmica”. Aposten per posar sobre la taula nous elements per millorar la seguretat dels càmpings, com la IA, radars o sistemes d’alertes primerenques, entre d’altres.