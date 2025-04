Vinyes del Mig, 10 anys i a mig gas

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

El polígon industrial Vinyes del Mig, ubicat al terme municipal de Bell-lloc d’Urgell, afronta una nova etapa en el seu desenvolupament. Deu anys després que l’ajuntament concedís les primeres llicències d’obres (atorgades el març del 2015), aquest parc industrial es prepara per a un impuls definitiu en la seua comercialització, que va a càrrec de l’Institut Català del Sòl (Incasòl).

Actualment, el polígon compta amb set empreses operatives, i ben aviat s’hi incorporaran dos més: la firma oleícola Mario Pons i Clivi, especialitzada en calefacció i aire condicionat. “Aquest any serà clau per donar l’empenta final al polígon” va remarcar l’alcalde de Bell-lloc, Carles Palau.

Per consolidar el seu creixement, l’Incasòl ha portat a terme diverses millores estructurals, entre les quals destaca l’ampliació i modernització de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), enllestida el 2025 i a punt per atendre les necessitats de les empreses instal·lades, així com la posada en marxa de la planta potabilitzadora. Així mateix, l’Incasòl ha desenvolupat treballs de reforma del carrer paral·lel a la via principal que millorarà la mobilitat del polígon.

Una altra de les actuacions pendents és la construcció d’una rotonda a l’accés des de la carretera de Bellvís, al sud de l’autovia A-2.

Segons fonts municipals, l’Incasòl ja ha redactat el projecte i ben aviat s’iniciarà el procés d’expropiació per a la seua execució.

Actualment, aquesta zona industrial del Pla d’Urgell compta amb una vintena de parcel·les venudes i l’institut català en té a la venda un total de 19, de diferents mides, que oscil·len entre els 800 i els 16.000 metres quadrats. Els preus van des dels 65 als 77 euros el metre quadrat. Així, hi ha parcel·les el cost de les quals arriba fins als 1,3 milions d’euros (amb un espai d’uns 21.200 metres quadrados). Les més barates tenen un preu de 60.000 (uns 827 metres quadrats).

Diverses companyies ja han apostat per instal·lar-se al polígon Vinyes del Mig, entre les quals Payper, que el 2020 va traslladar la seua seu a aquest polígon, ocupant 8.000 metres quadrats; Transambiental, especialitzada en transport internacional; i Regs del Segrià, que el maig del 2017 va traslladar el seu domicili social a la parcel·la 37. També destaca Teresa Carles Healthy Foods, que el 2018 va inaugurar un obrador al polígon amb una inversió d’entre sis i vuit milions d’euros. D’aquesta manera, unes 400 persones ja treballen en les diferents empreses que formen part d’aquest polígon del Pla d’Urgell.