Aliança per retenir el talent jove

El Consorci del Segrià Sud, format per dotze municipis, es va donar a conèixer ahir a Aspa. L’entitat ha posat ja en marxa projectes per frenar la pèrdua de talent jove que no troba oportunitats laborals al territori. Ha creat un servei d’ocupació que ofereix un itinerari personalitzat de formació i capacitació, i que ja ha identificat uns 320 possibles usuaris. Els municipis s’han unit per impulsar el desenvolupament territorial en una àrea marcada per la despoblació i l’envelliment dels habitants, i vol promoure l’activitat econòmica, fomentar l’ocupació, els serveis a les persones, la transició energètica i l’activitat turística, segons van explicar els seus impulsors.

Alcanó, Almatret, Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Torres de Segre sumen 10.000 habitants, i més de la meitat d’aquest territori es troba en una pèrdua “alarmant” de població: en conjunt ha perdut un 15% dels seus habitants entre 2001 i 2021. Sobretot es perden joves amb perfils qualificats que se’n van per la falta d’oportunitats laborals. Tanmateix, els municipis que guanyen població ho fan amb perfils de poca qualificació, a causa d’un model d’activitat econòmica centrat en el sector primari i la microempresa. De fet, l’agricultura representa el 38,6% de l’economia de la zona, davant el 8,6% de la del conjunt del Segrià.

Aquesta diagnosi de la zona evidencia la pèrdua de competitivitat de les explotacions agrícoles tradicionals, la capacitat limitada de generar ocupació en una zona amb majoria de microempreses, la presència reduïda del sector serveis i la manca d’una indústria de transformació.

Per això, desplegaran projectes d’inclusió social de col·lectius migrants i es fomentarà el suport a la transformació dels productes del sector agroalimentari i a la creació d’una indústria auxiliar i de serveis empresarials associats. Una de les primeres mesures adoptades ha estat la creació d’aquest servei que posa en contacte empreses i persones a l’atur per impulsar l’ocupació i promoure l’emprenedoria.

Segons el director de l’organisme, Lluís Torrent, la pèrdua de talent contribueix a la despoblació i, alhora, impedeix que es generin noves ocupacions i activitats econòmiques per aconseguir retenir el talent. “Tot això comporta carències en termes de mobilitat, serveis públics i subministraments bàsics perquè cada vegada hi ha menys gent”, va dir.

Per la seua banda, el president de l’organisme i alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, va apuntar que entre els eixos del consorci hi ha la promoció turística conjunta i l’ampliació de l’oferta de serveis per a la tercera edat, ja que, malgrat que les persones majors de 65 anys s’ha doblat en una dècada, no ho ha fet l’oferta de serveis.