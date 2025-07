Carpetada a la MAT de Forestalia

La línia de molt alta tensió (MAT) de 400 kV que Forestalia projectava construir a través del Segrià i les Garrigues ha perdut els punts de connexió a la xarxa elèctrica que tenia assignats, al no haver obtingut l’autorització administrativa en el termini de quatre anys que estableixen la normativa espanyola. Així ho van confirmar aquesta setmana fonts pròximes al procés, que van indicar que la potència reservada per a aquesta infraestructura elèctrica queda automàticament alliberada i que promotors de nous projectes podran sol·licitar-la en el futur. Això suposa la carpetada definitiva a aquesta polèmica línia, que havia de transportar l’energia generada per parcs eòlics i solars d’Aragó fins a l’àrea metropolitana de Barcelona.

La pèrdua de la connexió elèctrica no ha estat una sorpresa per als promotors: el mes de febrer passat, l’empresa ja donava pràcticament per fet que no podrien construir aquesta MAT, coneguda com a projecte Lupus a l’estar vinculada a un parc eòlic del mateix nom a Aragó. El seu traçat des d’Osca havia de travessar al Segrià els municipis de la Granja d’Escarp, Seròs, Maials, Llardecans i Torrebesses. A les Garrigues, havia de passar pels termes municipals de la Granadella, Granyena de les Garrigues, el Soleràs, els Torms, Juncosa, la Pobla de Cérvoles, el Vilosell, Vinaixa i Tarrés. Des d’allà seguiria fins a Hostalets de Pierola (Barcelona), on havia d’entroncar amb la xarxa de transport de Red Eléctrica de España (REE).

Tant aquesta línia com les altres dos de 400 kV que Forestalia va projectar a Catalunya havien estat objecte de rebuig i protestes als territoris on estaven previstes. Aquestes tres polèmiques infraestructures, dos de les quals havien de travessar Lleida, es consideren actualment descartades. Així, la que havia de construir-se al Pallars Jussà i finalitzar en una subestació a Figuerola d’Orcau (Isona i Conca Dellà) també s’ha quedat sense accés a la xarxa d’alta tensió al no completar el procés d’autorització dins dels terminis.

Així ho va confirmar el mes de març passat el ministeri de Transició Ecològica, en resposta a una pregunta parlamentària d’ERC al Senat. La tercera havia d’arribar a Barcelona a través de Tarragona.

Les grans línies de 400 kV que Forestalia preveia construir a les comarques de Lleida han donat pas a una altra d’alta tensió (LAT) de 220 kV a través del Segrià i les Garrigues. En aquest cas, planteja dos possibles traçats, un d’aquests soterrat. L’empresa va iniciar la tramitació el mes de desembre passat, un any després de presentar el projecte als ajuntaments afectats. També aquesta infraestructura ha estat objecte de nombroses al·legacions en contra.

D’altra banda, al marge dels diferents projectes de línies de Forestalia, hi ha altres infraestructures elèctriques d’alta i molt alta tensió que han xocat amb l’oposició ecologista i veïnal en els últims anys a les comarques de Lleida. És el cas de la línia d’evacuació prevista per als grans parcs solars d’Alcarràs, que ha estat objecte de mobilitzacions per part de veïns de l’Horta de Lleida.