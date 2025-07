Testaments i préstecs hipotecaris, a l’alça a Lleida

Testaments, préstecs hipotecaris, compravendes i constitució de societats van registrar increments durant l’any passat a les notaries lleidatanes. Així es desprèn del balanç del Col·legi Notarial de Catalunya, que ahir va presentar les dades de l’Observatori del 2024. Segons les xifres de les comarques lleidatanes, es van firmar un total de 7.816 testaments, la xifra més alta dels últims cinc anys. Respecte al 2023, van augmentar un 5%, però si es té en compte el període abans de la pandèmia, aquests es van incrementar un 32%. En canvi, baixa la constitució davant de notari del document de voluntats anticipades, conegut com a testament vital, després que des de l’any passat aquest tràmit fos més senzill i pogués fer-se des del CAP. Així, el 2024 es van firmar a les notaries lleidatanes 320 d’aquests documents, amb un descens del 31%, el primer exercici en el qual descendeix els últims cinc anys.

D’altra banda, les dades de l’Observatori Notarial de Catalunya mostren que es van tramitar 4.352 herències, un 3% menys, i també van baixar les renúncies a herències, amb 551 casos a Lleida, un 6% menys respecte al 2023. Així mateix, les comarques lleidatanes no van seguir la tendència del conjunt de Catalunya i els notaris van firmar menys matrimonis, amb una caiguda del 4%, fins un total de 108. També hi va haver menys divorcis, amb 91, un 6% menys. Quant a les parelles de fet, vuit de cada deu formalitzades a Espanya l’any passat ho van ser a Catalunya. A Lleida, hi va haver 940 unions d’aquest tipus, amb una caiguda del 7% després de registrar el seu màxim històric el 2023 amb més d’un miler.

El balanç apunta a un augment en les donacions, amb 1.175 durant l’any passat a les comarques lleidatanes, amb un increment del 3%. Pugen la constitució de préstecs hipotecaris, amb un total de 3.193, un 20% més, i les compravendes, amb una pujada del 10%. També va repuntar la constitució de societats, amb 874 de noves, un 10% més respecte a l’any anterior.