Un ferit en un aparatós sinistre a Bellpuig

Un conductor va resultar ferit de diversa consideració a primera hora de la tarda d’aquest dijous a Bellpuig. Va ocórrer a les 15.51 hores quan, per causes que es desconeixen, un turisme va sortir de la via a la carretera entre Bellpuig i Ivars d’Urgell (LV-3344) i va caure per un terraplè d’uns deu metres, fent almenys una volta de campana.

A l’accident de Bellpuig el cotxe va caure per un desnivell d’uns 10 metres. - LAIA PEDRÓS

Pel que sembla, el conductor circulava cap a Bellpuig, va perdre el control, va creuar la carretera i va caure dins d’un camp. Fins al lloc es va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat, dos ambulància del SEM i dos patrulles dels Mossos d’Esquadra. El ferit va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova.