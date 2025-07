La Generalitat no posa data a la nova normativa sobre càmpings però insisteix a aprovar-la "a curt termini"

No hi ha calendari per a la nova normativa sobre càmpings que la Generalitat haurà de negociar amb el sector després de retirar aquesta setmana el polèmic decret llei. Així ho ha explicat a Tremp la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Va puntualitzar, no obstant, que el Govern vol aprovar-la "a curt termini" per reduir riscos en cas d’inundacions. "La dana de València va ser una seriosa advertència", va dir, i va avançar que les mesures per reduir riscos per avingudes s’hauran d’estendre també a altres àmbits com el de les infraestructures