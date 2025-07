La primera planta solar flotant de Lleida començarà a funcionar al juny

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La primera planta solar flotant de Lleida ja està en fase avançada de construcció a una bassa de regadiu d'Alfés i es preveu que entri en funcionament el proper mes de juny. L'empresa adjudicatària del Segarra-Garrigues està completant la instal·lació de les plataformes que suportaran els més de 3.500 panells fotovoltaics, en una iniciativa pionera que combina la producció d'energia renovable amb l'aprofitament d'infraestructures hidràuliques existents.

Operaris contractats per ASG col·loquen aquesta setmana les plataformes que sustenten les plaques. - ASG

El projecte representa una inversió aproximada de 2 milions d'euros i contempla la col·locació de 3.500 mòduls fotovoltaics distribuïts en 6.262 estructures flotants. La instal·lació disposarà d'una potència nominal de 2.195 KWn i forma part d'un pla més ambiciós que inclou dues plantes addicionals a les localitats d'Alcanó i Oliola. L'energia generada per aquesta innovadora infraestructura servirà inicialment per amortitzar la inversió realitzada i, a mitjà termini, per reduir significativament els costos energètics que assumeixen els regants de la zona.

Un model innovador per a l'aprofitament d'espais

Aquest tipus d'instal·lacions solars flotants presenten múltiples avantatges respecte a les plantes fotovoltaiques convencionals. D'una banda, aprofiten superfícies ja existents sense necessitat d'ocupar nous terrenys, i de l'altra, la refrigeració natural que proporciona l'aigua millora l'eficiència dels panells. A més, la coberta parcial de la làmina d'aigua redueix l'evaporació, contribuint a una gestió més eficient dels recursos hídrics en una zona tradicionalment afectada per l'escassetat d'aigua.