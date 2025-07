El Canal d’Urgell afirma que ha rebaixat en 100 milions el cost de modernitzar-se

El Canal d’Urgell afirma que ha aconseguit rebaixar en 100 milions d’euros el cost del projecte per modernitzar aquest regadiu, valorat inicialment en 1.400 milions. Així ho va afirmar ahir el president de la comunitat, Amadeu Ros. Va indicar que aquest estalvi és fruit de l’acord per utilitzar quatre basses “infrautilitzades” del Segarra-Garrigues per estalviar-se bombatges que havien de portar aigua a pressió a finques. Ros va fer aquestes declaracions a Tremp, on va participar en l’assemblea de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor).

La comunitat espera rebre la propera setmana la proposta de finançament de les obres per part de la Generalitat. Ros preveu que els agricultors puguin pagar el 30% que els correspon de l’obra “en 30 anys, amb un interès encara per determinar”. Va afegir que la proposta del Govern es comunicarà a la vintena de col·lectivitats del Canal d’Urgell perquè la sotmetin a votació. La necessitat d’inversió pública per modernitzar regs va ser una de les reivindicacions de l’assemblea d’Acatcor. El president de l’entitat, Miquel Àngel Prats, va afirmar que “no es poden abandonar” projectes en curs per mitigar futures sequeres. La seua reclamació va rebre resposta poc després de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la clausura de l’acte a Tremp. “Mantindrem el mateix esforç i ritme d’inversió, amb 2.000 milions fins al 2030”. Va assenyalar com a objectiu “allunyar l’amenaça de la sequera i deixar de dependre únicament de les pluges”. Durant la jornada, es va presentar una campanya per divulgar els beneficis socials i ambientals del regadiu.

D’altra banda, els regants de la Conca de Tremp esperen regar 25 hectàrees a Talarn el proper any i unes 150 més, majoritàriament a Tremp, el 2027.

Amb veu, però sense vot, en el consell d’administració de l’ACA

Acatcor tindrà representació amb veu, però sense vot, en el pròxim consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’associació de comunitats de regants reclamava participar en aquest organisme de la Generalitat, encara que aspira a tenir també vot en les seues decisions. Per la seua part, la consellera de Territori va afirmar que convocar els regants “com a convidats” era la manera més ràpida de fer-ho i que dotar-los de vot “és una qüestió de més llarg recorregut”. D’altra banda, Paneque va anunciar sis milions en ajuts al Conselh d’Aran i consells de comarques de muntanya per a millores en camins rurals.

La nova normativa sobre càmpings, per ara sense data

La nova normativa catalana sobre càmpings, que la Generalitat haurà de pactar amb el sector després de retirar aquesta setmana el polèmic decret llei, no té per ara una data prevista per a l’aprovació. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, va afirmar a Tremp que el Govern “no té un calendari” per fer-ho, però va recalcar que vol aprovar-la “a curt termini” per reduir riscos en cas d’inundacions.

“La dana de València va ser una seriosa advertència”, va dir, i va avançar que les mesures per reduir riscos per avingudes s’hauran d’estendre també a altres àmbits com el de les infraestructures. El decret llei retirat plantejava inspeccions a partir d’aquest mateix any als càmpings que presentessin risc en cas d’avingudes i el tancament total o parcial d’aquells on no poguessin aplicar-se mesures correctores. El Govern el va retirar al preveure que el text no aconseguiria la ratificació del Parlament.