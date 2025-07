Un des fondadors d’ua naua mèrca toristica deth Pirenèu

Publicat per REDACCION Creat: Actualitzat:

Naut Aran siguec era passada dimenjada scenari dera presentacion dera naua mèrca Es Pòbles Mès Beròis des Pirenèus, ua iniciativa qu’amasse dotze localitats deth Pirenèu catalan, aragonés e navarrés jos un sagèth comun, damb eth prètzhèt de refortilhar eth sòn atractiu torsitic e culturau. Er eveniment auec lòc ena localitat d’Unha e siguec presidit peth baile deth municipi, César Ruiz-Canela. Tanben i assistiren Francisco Mestre, president dera associacion Los Pueblos Más Bonitos de España e representants des pòbles fondadors.

Ath delà de Garòs, dera Val d’Aran formen tanben part dera iniciativa Arties e Bagergue. Ena rèsta deth Pirenèu catalan i é Durro, ena Vall de Boí, e Beget, en Camprodon. En çò que tanh a Aragon, son es municipis d’Alquézar, Aínsa, Roda de Isábena, Ansó e Sos del Rey Católico, mentre que de Navarra participen Roncal e Ujué. Toti an superat es critèris de qualitat exigidi pera associacion tà èster reconeishudi coma membres certificadi.

Pendent era sua intervencion, Mestre destaquèc es airines que dejà son disponibles tàs visitaires: mapes interactius accessibles des dera web e ua aplicacion mobila que permet planificar rotes per aguesti pòbles. Ath delà, es oficines de torisme locaus dejà compden damb materiau informatiu entà guidar as viatgèrs pendent aguesta Setmana Santa. Era mèrca non sonque cerque atrèir visitaires ath Pirenèu. Tanben se projècte enquia ua dimension transnacionau, mejançant era futura integracion de municipis francesi en collaboracion damb era associacion Les Plus Beaux Villages de France. Aguest enfocament refortilharà era visibilitat conjunta e promoirà eth patrimòni culturau, naturau e gastronomic compartit ath long de tota era sèrra deth Pirenèu.

Era naua mèrca refòrce eth sòn compromís damb eth desvolopament sostenible e era preservacion deth patrimòni. Era pròplèu amassada d’aguest hilat de municipis aurà lòc en Beget (Camprodon), en tot assolidar ua iniciativa que non sonque impulse eth torisme, mès tanben er orgulh locau e era cooperacion entre territòris.