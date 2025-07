La Generalitat reforça la protecció de l’estany del Pla, recuperat fa vint anys

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

L’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana va celebrar ahir els vint anys de la recuperació d’aquest espai natural amb un acte que va reunir els impulsors del projecte, com l’actual secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, que va reivindicar la plena integració de l’aiguamoll a la xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya.

El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, va reivindicar ahir la plena integració de l’estany d’Ivars i Vila-sana a la xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya, al mateix nivell que icones com el delta de l’Ebre, el Llobregat o el Parc d’Aigüestortes. “És una de les coses que donen personalitat al país i que es mereixen ser potenciades al màxim”, va afirmar durant els actes commemoratius del vintè aniversari de la recuperació d’aquest espai natural, celebrats a la masia de Cal Sinén. També va demanar intensificar la gestió i visibilització per convertir l’estany en un pol d’atracció per als amants de l’ornitologia i el turisme de naturalesa.

El llac atreu un gran nombre de visitants. - J.GÓMEZ

Ho va dir en un acte institucional celebrat a Cal Sinén, que va reunir els impulsors del projecte així com els representants de les institucions vinculades a la recuperació. No hi va faltar l’exacalde d’Ivars d’Urgell Ramon Maria Guiu, principal impulsor de l’ompliment de l’embassament, així com l’expresident del consell del Pla Joan Reñé, el director tècnic de la recuperació, Toni Costa, i els alcaldes actuals del Pla.

El director tècnic de l’Estany, Rafel Rocaspana, va recordar que el projecte és “emblemàtic a nivell europeu” i va remarcar que entre els reptes de futur hi ha potenciar els serveis i ampliar l’impacte de l’estany com a espai de naturalesa, cultura i investigació científica. El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va destacar que aquest espai és “molt més que un ecosistema natural singular: és cultura, és memòria i identitat del territori”. També va explicar que volen millorar el Consorci de l’Estany perquè la presa de decisions sigui “més àgil” i que treballen per habilitar més aparcaments a la zona.

El president del consell comarcal del Pla, Carles Palau, va afirmar que el Consorci afrontarà nous reptes com ampliar serveis i impulsar encara més l’estany: “És un espai únic a Europa i hem de convertir-lo en un veritable potencial per a la comarca.” Els actes de commemoració es prolongaran tot el cap de setmana.

Sargatal defensa la reintroducció del linx però no la imposarà

Jordi Sargatal va defensar ahir la reintroducció del linx a Catalunya com una mesura eficaç per combatre la sobrepoblació de conills, especialment a les comarques de Ponent. Dos mesos després que Agricultura i el Gremi de la Pagesia acordessin renunciar a la proposta, Sargatal (Territori) va considerar que aquest pacte encara podria revertir-se. El principal temor del sector agrícola és que la presència del felí pugui perjudicar les activitats agràries, una cosa que Sargatal va negar. La seua intervenció va requerir posteriorment un aclariment a través d’una nota de premsa de la conselleria de Territori, que va assegurar que “qualsevol projecte de reintroducció es farà quan el sector agrari n’estigui convençut”.