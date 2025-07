Les àguiles, un nou recurs contra la plaga de conills a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El vedat de Tàrrega va portar a terme ahir una demostració de caça de conills amb ocells de presa, concretament amb dos àguiles, amb la col·laboració del Grup de Falconeria, Estudi i Protecció d’Aus de Presa d’Argentona. El president del vedat de la capital de l’Urgell, Alejandro Domingo, va destacar que “no és la mesura més eficaç, però és un recurs més per combatre la sobrepoblació de conills”. Després d’aquesta demostració, per a la qual van sol·licitar una autorització especial al departament d’Agricultura, la junta del vedat de Tàrrega va acordar incorporar la caça de conills amb aquest depredador natural de manera que ara passarà a formar part del seu pla tècnic. Domingo considera que “la caça amb falcons serà molt més eficaç a finals d’estiu, quan els camps ja estiguin recol·lectats, ja que ara aquests animals tenen dificultats per veure els conills, que s’amaguen entre l’herba”. Domingo també va indicar que de moment els danys dels conills en els camps s’han minimitzat, fet que va atribuir als “bons cereals i als camps no sembrats plens d’herba gràcies a la pluja”.

Val a destacar que el vedat de Tàrrega ha capturat uns 75.000 exemplars de conill en els últims dos anys i mig. Les captures mitjançant àguiles podrien ser una alternativa per mitigar un efecte de les caceres al qual les administracions comencen a buscar remei: els trets per abatre els animals generen un enorme abocament de plom procedent dels perdigons. També és una opció després del rebuig del sector agrari a la reintroducció del linx, a la qual cosa, tanmateix, la Generalitat encara no renuncia.