El ràfting preveu la millor Setmana Santa en cinc anys

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

El sector dels esports d’aventura del Pirineu podria completar la millor Setmana Santa dels últims cinc anys en termes d’ocupació si la meteorologia és favorable, segons va vaticinar ahir l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà. En aquest sentit, les empreses del sector ja han començat a treballar i esperen que activitats com el ràfting funcionin a ple rendiment durant els pròxims dies. Malgrat tot, ahir, primer dissabte d’aquesta Setmana Santa, l’activitat turística es podia percebre a mig gas en alguna estació d’esquí com Baqueira-Beret, afectada per la pols sahariana.

Tot i això, el sector confia que les previsions d’assolir el 90% d’ocupació en el sector hoteler i bungalous del Pirineu durant els cinc dies festius permetin que les estacions d’esquí posin el colofó a la temporada. “Els amants de la neu podran maridar esquiar en plena muntanya amb fer activitats de lleure al riu o a les planes del Pirineu”, va valorar Juli Alegre, director del patronat de Turisme de la diputació de Lleida. Per la seua part, Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), va ratificar que l’activitat que s’espera al Pirineu permetrà “un molt bon final de temporada”.

La Federació Catalana de Càmpings pronostica també una “bona Setmana Santa”, amb ocupacions del 85% i 90%, afavorides per la coincidència amb vacances en diversos països centreeuropeus.

Lleida Turisme amplia la seua oferta d’activitats

Lleida Turisme ha ampliat el calendari de visites guiades i ha reforçat l’oferta de serveis i activitats turístiques per facilitar el descobriment de la capital del Segrià i el seu patrimoni cultural a les persones residents o que la visitin durant la Setmana Santa, entre el 12 i el 20 d’abril.

D’aquesta manera, concretament, s’han programat rutes per a tots els públics que mostren el patrimoni monumental, la història templera i les restes arqueològiques de Lleida.